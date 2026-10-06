La hipótesis que se maneja sobre asesinato de joven de 19 años

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

En una alameda de la Ciudadela 15 de Setiembre se presentó uno de los últimos homicidios en el país. Un joven de 19 años perdió la vida tras sufrir un ataque a balazos, la madrugada de este 6 de agosto.

Autoridades identificaron a la víctima como un masculino, de apellido Vargas, de 19 años.

¿Cómo lo mataron?

Él se encontraba en la alameda, cuando dos sujetos lo abordan, le dispararan en varias ocasiones, salen corriendo y huyen de la escena.

Vecinos reportan al 9-1-1 escuchar varias detonaciones y al salir, ubican al joven tirado en vía pública. De inmediato se solicita la ayuda de la Cruz Roja y Fuerza Pública, sin embargo, al llegar los personeros de rescate, la víctima ya estaba sin vida.

Razón del ataque contra el joven

Joven de 19 años sería la víctima más reciente de la disputa entre bandas criminales que buscan dominar Los Hatillos para la venta de drogas.

Hace una semanas atrás se dio el asesinato de un adolescente de 16 años, asesinado a pocos metros de la plaza de deportes de la comunidad y el reciente homicidio ocurre también muy cerca del centro recreativo, por lo que se presume que ambos casos estarían vinculados.

El caso se encuentra en investigación.