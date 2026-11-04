“La gata bajo la lluvia”: una historia de desamor que nació de la imaginación.

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

“La gata bajo la lluvia” fue escrita por Rafael Pérez Botija y popularizada por Rocío Dúrcal a inicios de los años ochenta. Aunque su letra parece venir de una experiencia personal, el compositor ha contado que acostumbraba construir personajes y situaciones para después meterse emocionalmente en ellas.

La canción relata el final de una relación y ese momento incómodo en el que una persona intenta aceptar que todo terminó, aunque todavía exista dolor. Con el tiempo se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de Rocío Dúrcal y en un clásico del desamor en español.

Ahora será María Alejandra Alfaro quien tenga el reto de revivir esta historia en la semifinal de La Voz del Más Allá, interpretando una canción que exige tanto en lo vocal como en lo emocional.

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Imagen de Sony Music México