La fusión cultural detrás de la comida china estadounidense

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La cocina china adaptada al gusto estadounidense se ha convertido en una de las versiones más populares de la gastronomía asiática, y platos preparados en wok, vegetales salteados, carnes, fideos y salsas intensas forman parte de una propuesta que combina técnicas de inspiración china con ingredientes, sabores y porciones característicos de Estados Unidos.

Desde el clásico chop suey hasta el pollo a la naranja, esta fusión cultural transformó la comida china en todo un fenómeno internacional.

El origen de este estilo de cocina se remonta a la adaptación de recetas tradicionales chinas a los ingredientes disponibles y al paladar occidental, dando como resultado una gastronomía única que conquistó los paladares de Occidente.