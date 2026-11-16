Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

La Fortuna de San Carlos y Cartago dieron inicio oficial a la Navidad con la iluminación de árboles, en una jornada del 16 de noviembre de 2026 que reunió a cientos de personas en ambos lugares.

En La Fortuna, el parque central se iluminó con más de 100.000 luces y los asistentes disfrutaron de cuatro túneles, un carruaje con caballos, árboles gigantes, estrellas fugaces, regalos, corazones y otras figuras alusivas a la época, mientras la Banda Comunal de la Fortuna ofreció un repertorio de concierto y un coro con villancicos.

En Cartago, cientos de personas se congregaron en Plaza Mayor para la iluminación de un árbol de 18 metros con más de 800.000 luces, bajo la temática Aires del Polo Norte.