La Fortuna celebra cinco años como la Capital Termal de Costa Rica

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

La Fortuna celebra cinco años de su designación como “La Capital Termal de Costa Rica”, hito que la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (ADIFORT) conmemora impulsando el destino como centro natural de salud, relajación y bienestar.

Las aguas termominerales de La Fortuna, emanadas del volcán Arenal, poseen una composición de minerales volcánicos como hierro, magnesio, sulfato, potasio, bicarbonato y sodio.

Esa combinación convierte a la zona en un enclave privilegiado para la geomedicina y la hidrología médica, atractivo tanto para nacionales como para extranjeros.