La fila para comprar entradas para la final de Copa Centroamericana inició a las 4:30 a. m.

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

La fila para comprar entradas para la final de ida de la Copa Centroamericana en Cartago inició a las 4:30 de la mañana. Los aficionados brumosos llegaron desde temprano al estadio Fello Meza.

Algunos asistentes manifestaron su disposición a madrugar con tal de asegurar su boleto.

La demanda se concentró en las primeras horas de la preventa.

Un aficionado relató que adquirió las tres entradas permitidas por persona y que habría comprado más para llevar a toda su familia.

Otro de los aficionados calificó el partido como una final internacional y consideró que el precio no era elevado.

El técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, aprovechó la jornada para tomarse fotos y saludar a los aficionados.

“Tenemos una afición muy fiel, tenemos una afición que en este último tiempo creo que se ha conectado bien con el equipo”, declaró.

Villatoro indicó que el equipo trabaja fuerte durante el parón y que la afición está respondiendo.

La preventa en el estadio Fello Meza finalizará el 18 de noviembre.

Los cartagos adquirieron sus boletos pese a la larga espera, mientras algunos seguidores manudos no lograron comprar entrada.