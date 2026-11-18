Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La Fecha FIFA complicó a la Liga Deportiva Alajuelense para el cierre de año, con dos jugadores lesionados y siete convocados que acumularon minutos con la Selección Nacional. Óscar Ramírez, conocido como el Machillo, anticipó antes de iniciar la fecha FIFA que los juegos de noviembre le pasarían factura al equipo, y advirtió que si algo sucede, eso debe tenerse en consideración.

De los siete convocados, solo Byron Mora se quedó sin jugar, mientras que Celso Borges acumuló 101 minutos, Kenyatta Mitchell 78, Aaron Salazar 59, Roan Wilson 57, John Paul Ruiz 45 y Alexis Gamboa apenas 8.

El cuerpo técnico deberá afinar detalles físicos y tácticos y esperar la fecha del 23, en un calendario exigente porque Alajuelense tendrá que disputar en menos de 15 días la clasificación en el Campeonato Nacional y la final de Copa Centroamericana.