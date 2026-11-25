Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Washington Ortega o Bayron Mora es la duda que tiene Óscar Ramírez en la portería de Alajuelense previo a la última fecha del torneo y a la final de la Copa Centroamericana.

La decisión es la más dividida que tiene el cuerpo técnico para el juego por la clasificación a semifinales, pues Ortega es el titular indiscutible pero se pierde el juego de ida contra Cartaginés en la disputa del título centroamericano.

En esta temporada, Ortega suma 24 partidos en todas las competencias, mientras que Mora solo acumula 3, todos por Campeonato Nacional, y el partido ante San Carlos será la última opción para que Mora pueda llegar con minutos a la final.