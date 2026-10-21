La chef Priscila Elizondo comparte tres ideas para cocinar pescado

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El pescado es el protagonista de tres recetas que combinan frescura, textura y tradición. La chef mexicana Priscila Elizondo Cantú enseña cómo preparar distintas versiones en casa y qué detalles marcan la diferencia para conseguir resultados deliciosos.

La especialista explica cómo elegir pescado fresco y preparar un filete dorado por fuera y jugoso por dentro. También detalla la función de la harina y los condimentos, además de las claves para lograr una fritura crujiente sin que el pescado absorba demasiado aceite.

Las preparaciones incorporan también un pico de gallo tropical con mango, ingrediente que aporta un toque dulce y fresco. La chef explica cómo equilibrar sus sabores para acompañar el pescado y darle un giro diferente a cada plato.