La Caja frena cambios que reducirían pago de horas extra a funcionarios

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

La Caja suspende cambios que reducirían el pago de horas extra en funcionarios que laboran en centros de salud, según informó la institución.

Wálter Campos, de Gestión de Personal CCSS, comenta que “lo que sí hemos notado es que esa disminución si quitamos los factores y plantemos lo que dice el Código de Trabajo, podría rondar el 8%”.

Ahora la propuesta será analizada con sectores y sindicatos antes de tomar una decisión definitiva sobre el tema.

La medida queda en pausa mientras se desarrolla el proceso de diálogo con las organizaciones sindicales del sector salud.