Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Kylie Jenner desfiló por primera vez en una pasarela y sorprendió a sus seguidores al utilizar un brasier valorado en 50 millones de dólares durante el Victoria’s Secret Fashion Show.

La modelo lució alas de plumas blancas y una falda transparente sobre su lencería, en un evento que también marcó el regreso de Barbara Palvin seis semanas después de dar a luz a su hijo.

Adriana Lima fue otra de las modelos presentes y batió el récord de 21 shows consecutivos, cerrando la presentación visiblemente emocionada entre los aplausos del público asistente al desfile anual.