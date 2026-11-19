Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

La Navidad se vive con mucha ilusión gracias a kölbi, que presenta El árbol más navideño, una iniciativa que invita a las familias costarricenses a compartir sus decoraciones y llenar de espíritu navideño todo el país.

En esta primera entrega, kölbi nos lleva hasta Taras de Cartago, donde Virginia Artavia abre las puertas de su hogar para mostrarnos un árbol que preparó con muchísimo cariño.

Su decoración combina los colores tradicionales de la Navidad: dorado, verde y pequeños detalles en rojo. Este año decidió renovar por completo los adornos y, poco a poco, incorporó cintas y ramitas hasta conseguir el resultado que tanto había imaginado.

Para Virginia, colocar el árbol es una de sus tradiciones favoritas, una forma de celebrar la Navidad y llevar un pedacito de naturaleza al interior de su casa.

Ahora, kölbi quiere conocer esos rincones del país donde la Navidad también se vive de una manera especial.