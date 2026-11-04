Kölbi amplía sus paquetes prepago con más gigas y beneficios

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Kölbi renovó su oferta de paquetes prepago con nuevas opciones que permiten aprovechar mejor el saldo, navegar con más gigas y acceder a diferentes beneficios de entretenimiento y comunicación.

La propuesta incluye dos modalidades: paquete Social y paquete Full, diseñadas para responder a distintas necesidades de conexión.

El paquete Social está dirigido a quienes utilizan constantemente las redes sociales. Incluye aplicaciones ilimitadas, YouTube ilimitado y otros beneficios. Sus tarifas son de ₡500 por un día, ₡1.000 por cinco días y ₡2.000 por diez días.

Por su parte, el paquete Full está pensado para quienes necesitan mantenerse conectados durante más tiempo. Una de sus ventajas es la posibilidad de acumular gigas. Los usuarios pueden elegir entre tres opciones: ₡2.000 por siete días, ₡3.000 por 15 días y ₡5.000 por 30 días.

Quienes deseen conocer más detalles sobre los paquetes prepago de kölbi pueden ingresar a www.kolbi.cr, escribir al WhatsApp 8550-5550, llamar al 1193 o visitar cualquiera de sus agencias comerciales.

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