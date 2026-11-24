Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Los compañeros de equipo de Kliver Gómez visitan su cevichera tras los entrenamientos.

Los jugadores de Puntarenas llegan al carrito a comerse una caldosa o un fresquito.

El futbolista agradeció la presencia de sus compañeros en el negocio.

“No tengo queja, más bien agradecerle a mis compañeros que a veces terminan los entrenamientos y vienen a darse una vuelta”, declaró.



Gómez también se refirió a los riesgos de emprender.

“Todo negocio creo que genera miedo porque no sabes si te va a pegar o no, es como una moneda al aire”, afirmó.



El lateral mantiene la confianza en el proyecto.

“Confío mucho en Dios de que sé que las cosas si se dan es por algo”, agregó sobre su negocio llamado Ceviche con Flow.