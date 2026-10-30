Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Keylor Navas y Juan Pablo Vargas se enfrentarán este viernes en la Liga MX por segunda vez en el fútbol azteca, ocho meses después de que el defensor le anotara de cabeza al guardameta en un partido que Pumas ganó 3 goles por 2, en un duelo directo por la clasificación.

Los dos costarricenses llegan con sus equipos necesitados de puntos: Pumas es 12.º con 17 unidades y dos partidos sin ganar, mientras que Puebla, 14.º con 16 puntos, acumula siete encuentros sin conocer la victoria, y solo un punto separa a ambos clubes que buscan acercarse al octavo lugar y mantener vivas sus aspiraciones de liguilla.

En Pumas se enfocaron en mejorar la contundencia y aprender a cerrar los partidos, conscientes de que son un equipo al que le llegan poco y le convierten mucho, y el Estadio Cuauhtémoc en Puebla será el escenario de este segundo cara a cara a partir de las 9 de la noche hora tica.