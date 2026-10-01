Keylor Navas será capitán y regresa a La Sele 11 meses después

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Keylor Navas será el capitán de la selección nacional esta noche, cuando vuelva a portar la banda y regrese a la portería de la tricolor tras su último juego en noviembre de 2025 ante Nicaragua.

Navas disputará su encuentro número 127 con la camiseta de la selección nacional, cuando enfrente a Nicaragua por la Liga de Naciones en el Estadio Nacional de Fútbol del país esta noche.

Será la tercera vez que el guardameta costarricense enfrente a Nicaragua y la segunda ocasión en que visite el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua para disputar este encuentro.