Keylor Navas vive momento inesperado durante conferencia de prensa

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Keylor Navas protagonizó un curioso momento durante la conferencia de prensa previa al partido entre Pumas y Cruz Azul.

El guardameta costarricense atendía las preguntas de los medios cuando recibió una llamada de su esposa, Andrea.

Al observar quién lo estaba llamando, Navas reaccionó entre risas y consultó a los periodistas si debía responder.

Keylor Navas recibió llamada durante la conferencia

“Me está llamando mi esposa, ¿le contesto o no?”, comentó el portero mientras mostraba la pantalla de su teléfono.

Finalmente, Navas decidió atender la llamada frente a los medios de comunicación.

“Aló, estoy en conferencia de prensa, mi amor, ya casi te llamo”, le dijo el guardameta a su esposa.

El momento provocó risas entre los presentes y rompió por unos segundos la formalidad de la conferencia.

El curioso comentario de Navas

Después de finalizar la llamada, el portero costarricense continuó con la conferencia y volvió a interactuar con los periodistas.

Entre risas, Navas agregó: “Uff, ¿todo bien? Hace como calor, ¿no?”.

El momento ocurrió antes del duelo de Pumas contra Cruz Azul, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Navas regresó recientemente a Pumas después de participar con Costa Rica en la fecha FIFA.

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