Keylor Navas es el principal ausente en la convocatoria de Costa Rica

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Keylor Navas es el principal ausente en la primera lista de Bryan Ruiz, que convocó a 23 jugadores para los amistosos ante Ecuador y Argentina.

El portero queda fuera por lesión, junto con Jeyland Mitchell, Orlando Galo, Alonso Martínez, Sebas Acuña y Ronald Matarrita.

Manfred Ugalde destaca entre los regresos tras cumplir su sanción, al igual que Aarón Salazar y Alexis Gamboa, quienes vuelven luego de sus lesiones durante la fecha FIFA anterior.

La convocatoria incluye 16 jugadores del campeonato nacional y siete legionarios.

La lista tiene un promedio de edad de 25,8 años y cuenta con nueve jugadores sub-23. El desglose por equipos es Alajuelense con ocho, siete legionarios, tres del Saprissa y Cartaginés y dos convocados de Sporting.

Kenay Myrie recibió su primera convocatoria desde que se fue al Copenhague de Dinamarca, mientras que Joseph Mora vuelve luego de un año ausente. Gabriel Leiva recibió apenas el segundo llamado de su carrera, el anterior en 2015, y Diego Mesén debutará con la selección mayor.

Claudio Montero y Giancarlo Castro del Cartaginés, Albert Barahona del Saprissa y José David Vega de San Carlos también estarán en los entrenamientos en Costa Rica.

El técnico afirmó que busca “ser lo más justos posibles, pero también escoger los jugadores que sintamos nos sirven a nuestra idea de juego”.