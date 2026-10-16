Keylor Navas enfrentará al “Piojo” Herrera en la Liga MX

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Keylor Navas enfrentará por primera vez al técnico Miguel el Piojo Herrera, después de que ambos compartieran vestuario en la Selección Nacional durante el proceso rumbo al Mundial 2026.

En el arco de los Pumas de México estará Keylor Navas, mientras Miguel el Piojo Herrera dirigirá desde el banquillo del Atlante en un duelo de bandos opuestos esta noche en el Azteca.

Con Keylor Navas bajo los tres palos, el Piojo Herrera registró 5 victorias, 5 empates y 2 derrotas en 12 partidos, cifras que corresponden al proceso rumbo al Mundial 2026 de Norteamérica.