Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Keylor Navas dejó en duda su continuidad en Pumas para el próximo año, mientras crece la incertidumbre sobre su futuro en el club tras quedar fuera de la fase final de la Liga MX. El portero señaló que es difícil cuando un profesional siempre quiere ganar y que no se puede estar feliz si no se gana, y por ahora su entusiasmo está centrado en un nuevo proyecto empresarial: junto al mexicano Alejandro Gou presentó King’s Fight League, una liga de artes marciales mixtas que debutará en febrero del 2027 en Ciudad de México y buscará impulsar talentos rumbo a la UFC.

Navas explicó que desde hace muchos años le ha gustado este deporte, que tiene amigos y ha tenido la oportunidad de ir a varios eventos de UFC, y que busca que su plataforma sirva para que los peleadores cumplan su sueño.

Como en sus otros proyectos, su emblemático dorsal número 1 forma parte del nombre de la marca, y este es el segundo deporte en el que incursiona como empresario tras su apuesta por el motocross en Costa Rica; a sus 39 años, amplía su faceta emprendedora y todavía le restan siete meses de contrato con Pumas, con ligamen hasta junio del 2027.

