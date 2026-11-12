Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El gerente deportivo de Alajuelense, confirmó que Kenyel Michell volverá en enero a la MLS para integrarse a Minnesota, luego de que el préstamo acordado con el conjunto norteamericano finalice el próximo 31 de diciembre.

La continuidad del futbolista en el equipo manudo dependerá 100 % de la decisión que tome la directiva de Minnesota, que deberá evaluar si lo mantiene en sus filas o define su futuro, aunque Alajuelense mantiene la intención de renovar su continuidad a préstamo.

Michell, quien suma 7 goles en esta temporada con la Liga y es el único jugador que participó en todos los partidos del semestre, ha despertado mucho interés en el club estadounidense, por lo que su futuro inmediato aún no está definido y estará en manos de la institución norteamericana.