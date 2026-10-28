Bombardeo en Arabia canceló el Mundial en el que participaría Kenneth Tencio

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Un bombardeo en Arabia Saudita canceló el Campeonato Mundial de Ciclismo urbano en el que participaría Kenneth Tencio, lo que obligó al atleta costarricense a reorganizar su calendario.

Ante la situación en Medio Oriente, Tencio cerrará el año con tres competencias internacionales: la primera será el Torneo C1 en el Bike Park by Tencio en Jacó el 15 de noviembre, posteriormente el Campeonato Panamericano en Chile del 18 al 21 de noviembre, aún pendiente de confirmación por parte del ciclismo, y finalizará su temporada en la Copa del Mundo de BMX en Japón del 26 al 29 de noviembre.

El costarricense, quien afirmó que mantuvo la preparación y que se siente muy bien con buenas expectativas para este nuevo ciclo, continúa su preparación con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.