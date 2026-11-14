Kendall Waston queda descartado para el juego contra Argentina

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

Kendall Waston no se incorporará a la Selección Nacional para el amistoso ante Argentina.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó que Deportivo Saprissa notificó que el defensor continúa en recuperación de una lesión.

El club morado adjuntó el criterio médico correspondiente para respaldar la situación del futbolista.

Por esta razón, el cuerpo técnico deberá afrontar el siguiente compromiso sin contar con Waston.

FCRF buscó tres alternativas

Tras recibir la notificación, la Federación realizó gestiones para contactar a los clubes de Luis Flores, Albert Barahona y Giancarlo Castro.

Sin embargo, los tres jugadores enfrentaban diferentes impedimentos para trasladarse este sábado 14 de noviembre.

El comunicado no especificó los motivos que imposibilitaron el viaje de cada futbolista.

Ante ese panorama, el cuerpo técnico evaluó la cercanía del encuentro y decidió no convocar a ningún jugador adicional para completar el grupo.

Costa Rica enfrentará a Argentina en Córdoba

La Sele disputará el partido amistoso contra Argentina el próximo martes 17 de noviembre en Córdoba.

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