Kenay Myrie regresa a La Sele después de casi 14 meses sin jugar con la mayor

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

El lateral derecho Kenay Myrie regresa a la Selección Nacional después de casi 14 meses sin jugar con la mayor, al ser incluido como uno de los siete legionarios en la convocatoria de Bryan Ruiz para los compromisos ante Ecuador y Argentina.

El futbolista, quien solo ha disputado dos partidos oficiales y 117 minutos esta temporada con el Copenhague de Dinamarca, atraviesa un año de adaptación a la cultura y estructura del fútbol europeo, aunque aseguró que el cuerpo técnico confía en él y que ha aprovechado los minutos que le han dado.

Su último partido con la Tricolor había sido en septiembre de 2025 ante Haití, y desde entonces su carrera cambió del fútbol tico al viejo continente, acumulando cinco partidos y 85 minutos desde su debut a los 18 años con Miguel Herrera como técnico. El jugador expresó que su gran ilusión, al igual que la de todo el país, es volver a la Copa del Mundo y hacer un gran papel, comprometiéndose a dar siempre lo mejor para ayudar al equipo nacional.