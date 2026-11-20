Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

El juzgado penal ordenó desestimar la causa contra Erwen Masís por la presunta coacción denunciada por el productor audiovisual Cristian Bulgarelli.

El juez consideró que no existían pruebas suficientes para sostener una acusación penal.

La solicitud de sobreseimiento fue presentada por la Fiscalía y validada por el juzgado.



El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando Bulgarelli denunció a Masís por supuestas presiones y amenazas para que cambiara su testimonio en el caso BCIE Cariñitos.

En la denuncia se señaló a Masís como quien habría transmitido los mensajes supuestamente por encargo de quien era en ese momento presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Masís es el director por Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica, cargo que ocupa desde noviembre de 2022.



Tras conocerse la decisión, Masís se manifestó complacido.

“Estoy muy complacido de que se haya dado esta desestimación que solicitó la Fiscalía y lo validó el juez que estaba llevando este proceso”, declaró.

Agregó que con ello queda más que demostrado que la denuncia no tenía ningún fundamento.