Justicia garantiza los derechos de los privados de libertad en el CACCO

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Las autoridades de Justicia garantizaron los derechos de los privados de libertad en la nueva cárcel del CACCO, al defender acciones como raparlos y limitarles sus pertenencias durante su estadía en el centro penal.

Las autoridades judiciales justificaron este tipo de medidas como parte del protocolo de seguridad que se aplica a las personas privadas de libertad en las cárceles del país.

La defensa de estas acciones por parte de las autoridades de Justicia se da en el marco de la apertura de la nueva cárcel del CACCO.

Gabriel Aguilar, ministro de justicia, añade que “los privados libertad que vayan a estar en el CACCO no van a salir en ningún momento de los módulos.