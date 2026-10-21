Justicia define fecha para traslado de reos al CACCO

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz definió la fecha en que iniciarán los traslados de privados de libertad hacia el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). El ministro Gabriel Aguilar dio a conocer la información en Consejo de Gobierno.

¿Cuándo trasladarán los primeros privados de libertad al CACCO?

Tras la pregunta de la presidente de la República, Laura Fernández, Aguilar respondió que:

“Este mismo lunes (26 de octubre) iniciaremos con el traslado de privados de libertad al CACCO”, dijo el ministro de Justicia.

¿Quiénes serán los primeros en entrar al centro penitenciario?

Según agregó Gabriel Aguilar, con instrucción de la presidente Fernández, serán los implicados en el homicidio del oficial Gerson Rosales.

“Posteriomente ya iniciaremos con llenar los módulos de personas que están en alta contensión en este momento y que serán ubicados en el primer módulo del CACCO”, comentó Aguilar.

Además, Laura Fernández pidió a que Gabriel Aguilar llevara en las próximas conferencia los protocolos claros de cómo va a operar el CACCO por dentro.

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