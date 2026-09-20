Julián Valverde queda libre en los Estados Unidos

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

El creador de contenido, Julián Valverde, conocido en redes sociales como “julian_valjota”, quedó libre luego de ser detenido en los Estados Unidos.

Valverde confirmó la noticia por medio de un video en sus redes sociales.

Video de Julián Valverde

El joven tenía su licencia expirada, según explicó.

Información en desarrollo.

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