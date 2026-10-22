Juicio por doble asesinato de primos inicia este jueves

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El juicio por el doble asesinato de los primos de apellido Barbosa inicia este jueves a la 1:30 p. m. en los Tribunales de Heredia, un año y ocho meses después de que los cuerpos de Jorge Barbosa Abarca y Carlos Alberto Barbosa Chacón fueran hallados con múltiples lesiones y enterrados en una fosa dentro de un bar en el centro de Heredia.

En el proceso serán juzgadas 11 personas, de las cuales ocho enfrentan el delito de homicidio calificado y tres el de favorecimiento real por presuntamente haber ayudado a ocultar los cuerpos.

La audiencia está programada para extenderse dos meses.