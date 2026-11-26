Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Una jueza del Juzgado Penal de Limón autorizó la salida excepcional de prisión de tres hermanos, hijos de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, para que asistan al funeral de otro de sus hermanos, quien falleció esta semana.

La resolución establece que los imputados podrán salir este viernes 27 de noviembre, a partir de las 7 a. m., y permanecer durante aproximadamente seis horas en la funeraria, ubicada en San Pedro de Montes de Oca, donde se realizarán los actos fúnebres.

Los tres permanecen en prisión preventiva y están recluidos en un centro de máxima seguridad. Además, figuran entre los imputados del caso Riverside.

Buscan dejar sin efecto el permiso

La decisión generó cuestionamientos del Ministerio de Justicia, que advirtió sobre los riesgos de seguridad que implica el traslado de los privados de libertad hasta una zona de alta concentración de personas.

El ministro señaló que las autoridades habían informado al juzgado sobre posibles amenazas contra la presidenta de la República, el ministro de Seguridad y el propio jerarca de Justicia. También manifestó su preocupación por un eventual intento de fuga.

Ante la resolución, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial presentó un recurso de revocatoria y otro de apelación para intentar dejar sin efecto la autorización y mantener a los imputados bajo las actuales condiciones de prisión preventiva.

Por su parte, el abogado de uno de los beneficiados defendió la gestión y señaló que el Juzgado Penal de Limón era el órgano competente para resolver la solicitud.

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Mientras se resuelven los recursos, el Ministerio de Justicia y los cuerpos policiales preparan un operativo para custodiar el traslado y la permanencia de los tres hombres durante el funeral.