Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará trabajos de mantenimiento y construcción de obras eléctricas este jueves 26 de noviembre, por lo que varios sectores de San José tendrán suspensiones programadas del servicio eléctrico.

Zonas sin luz

Según informó la institución, estos son los lugares y horarios en los que se realizarán los trabajos:

San José, San José, Pavas: 7:30 a. m. – 5:00 p. m. (obras por contrato de redes eléctricas).

7:30 a. m. – 5:00 p. m. (obras por contrato de redes eléctricas). San José, Aserrí, Aserrí: 8:00 a. m. – 3:00 p. m. (construcción de obras eléctricas).

8:00 a. m. – 3:00 p. m. (construcción de obras eléctricas). San José, Escazú, San Rafael: 9:00 a. m. – 11:00 a. m. (obras por contrato de redes eléctricas).

Se recomienda a los usuarios de estos sectores tomar las previsiones necesarias ante las suspensiones programadas.

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