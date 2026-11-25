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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará trabajos de mantenimiento y construcción de obras eléctricas este jueves 26 de noviembre, por lo que varios sectores de San José tendrán suspensiones programadas del servicio eléctrico.
Según informó la institución, estos son los lugares y horarios en los que se realizarán los trabajos:
Se recomienda a los usuarios de estos sectores tomar las previsiones necesarias ante las suspensiones programadas.
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