Jueves sin agua: sectores de dos provincias tendrán suspensión

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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre una suspensión en el servicio de agua potable para este jueves 8 de octubre en sectores de dos provincias.
Según la información de la entidad, las zonas afectadas serán:
Las suspensiones obedecen a diferentes trabajos y situaciones en el sistema, entre ellas la obstrucción y reparación de tuberías, así como problemas en el servicio eléctrico.
Por: Camila Rosales Méndez
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