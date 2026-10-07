Jueves sin agua: sectores de dos provincias tendrán suspensión

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre una suspensión en el servicio de agua potable para este jueves 8 de octubre en sectores de dos provincias.

Los sectores anunciados por el AyA

Según la información de la entidad, las zonas afectadas serán:

Limón, cantón de Limón, distrito de Matama: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

8:00 a. m. – 6:00 p. m. Guanacaste, cantón de Bagaces, distrito de Bagaces: 8:00 a. m. – 2:00 p. m.

8:00 a. m. – 2:00 p. m. Guanacaste, cantón de Santa Cruz, distrito de Tamarindo: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.

Las suspensiones obedecen a diferentes trabajos y situaciones en el sistema, entre ellas la obstrucción y reparación de tuberías, así como problemas en el servicio eléctrico.

Por: Camila Rosales Méndez

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