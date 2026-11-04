Jubilado, inquieto y soñador: convirtió su pasión por jardines en negocio

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Don Luis Mora Villalobos, jardinero de Pozos de Santa Ana, se descansó apenas un mes después de jubilarse y se desesperó, pues según contó, “es muy feo estar vago”.
Por eso, junto a su esposa Patricia Sandi Rodríguez y su hijo Luis Mora Sandí, emprendió MOSAN Jardinería, un negocio familiar que florece.
En paralelo, don Luis fabrica carritos rústicos de madera en su tiempo libre y su esposa los pinta, en un trabajo en equipo que se apoya en todos sus proyectos.