Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Volar es cada vez más caro y hay menos vuelos hacia Costa Rica, y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría perdió casi 100 vuelos a la semana tras los recortes de las aerolíneas de Estados Unidos.

El encarecimiento del combustible para avión en Estados Unidos, que incrementó un 85 % a lo largo del año, se refleja en tarifas más costosas: volar de San José a Miami en diciembre cuesta en promedio $540, a Nueva York $630 y a Ciudad de México $450, cuando por lo general este último destino se ubicaba entre $350 y $400.

Aerolíneas como Volaris, Avianca, United y American Airlines han reducido las frecuencias hacia Costa Rica, y en la tercera semana de noviembre Volaris recortó 30 vuelos, Avianca 17, American Airlines 15, United 14 y Spirit otros 14, con lo que el Juan Santamaría opera 14 rutas menos que el mismo periodo del año anterior.