Hombre intento viajar a España desde Costa Rica con un kilo de cocaína en su cuerpo

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

La Policía de Control de Drogas (PCD) detuvo a un pasajero en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cuando pretendía abordar un vuelo hacia Madrid, España.

Los oficiales detectaron que transportaba 75 óvulos de cocaína dentro de su estómago.

El sospechoso es un hombre de apellido Udokogu, de 54 años, nigeriano naturalizado costarricense, según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública.

Escáner revela paquetes dentro del cuerpo

Los agentes antidrogas identificaron al pasajero durante las labores de inteligencia y perfilamiento que realizan en la terminal aérea, ubicada en Alajuela.

Los oficiales lo llevaron a un escáner corporal. Las imágenes permitieron observar los paquetes que ocultaba en su estómago.

Posteriormente, las autoridades trasladaron al sospechoso a un centro médico. Allí determinaron que los 75 óvulos contenían un kilo con 125 gramos de cocaína.

Decomisan dinero y remiten caso al Ministerio Público

Además de la droga, los policías decomisaron 4.600 dólares y 210 euros al detenido.

La intervención impidió que el pasajero continuara su viaje hacia la capital española, destino que señaló el reporte policial.

Finalmente, la PCD remitió al sospechoso al Ministerio Público, donde enfrentará una causa por el presunto delito de tráfico internacional de drogas, de acuerdo con la información oficial.

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