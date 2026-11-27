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La Junta de Protección Social (JPS) suspendió los sorteos de chances para impulsar la venta del Gordo Navideño, en un contexto en el que solo se ha colocado el 40 % de los billetes.
A partir de la próxima semana, los chances dejarán de estar disponibles en los puntos de venta de lotería, ya que la institución suspendió los sorteos habituales de martes y viernes para concentrar los esfuerzos en la lotería navideña, que se realizará el próximo 20 de diciembre.
Actualmente, más de 183.000 enteros de lotería navideña ya están en la calle y a la fecha se encuentra un 40,85 % del total del sorteo colocado. La suspensión aplica únicamente para los chances, mientras que los juegos electrónicos continuarán funcionando con normalidad, como los Nuevos Tiempos y los Tres Monazos.