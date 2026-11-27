Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La Junta de Protección Social (JPS) suspendió los sorteos de chances para impulsar la venta del Gordo Navideño, en un contexto en el que solo se ha colocado el 40 % de los billetes.

A partir de la próxima semana, los chances dejarán de estar disponibles en los puntos de venta de lotería, ya que la institución suspendió los sorteos habituales de martes y viernes para concentrar los esfuerzos en la lotería navideña, que se realizará el próximo 20 de diciembre.

Actualmente, más de 183.000 enteros de lotería navideña ya están en la calle y a la fecha se encuentra un 40,85 % del total del sorteo colocado. La suspensión aplica únicamente para los chances, mientras que los juegos electrónicos continuarán funcionando con normalidad, como los Nuevos Tiempos y los Tres Monazos.

