JPS realizará sorteo este viernes con premio mayor de 300 millones de colones

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La Junta de Protección Social (JPS) realizará este viernes el sorteo extraordinario del Zodiaco de la Lotería Popular, que tendrá un premio mayor de 300 millones de colones por entero.

Cada fracción del premio mayor pagará 60 millones de colones y se definirá mediante la combinación de serie, número y signo zodiacal.

El precio del entero será de 10.000 colones y cada fracción tendrá un costo accesible para los compradores que participen en el sorteo.

“Este sorteo tendrá una emisión total de 240.000 billetes y un plan de premios superior a los 1.572 millones de colones”, remarcó Karen Gómez, vocera de la JPS.