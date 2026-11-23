Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un suceso en el que un joven resultó herido por arma de fuego.

Según el reporte, el joven recibió múltiples disparos, por lo que requirió traslado en condición crítica al Hospital Tony Facio.

El suceso se presentó en Matama, Limón, a eso de las 2:27 de la madrugada de este lunes 23 de noviembre.

De momento, no trascendió la identidad del joven ni hay información adicional sobre su estado de salud.

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