Padre asegura que dejaron morir a su hijo dentro de cárcel

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

José Adrián Hernández Alfaro, de 24 años, murió en el hospital Calderón Guardia tras pasar ocho días en una cárcel. Sus padres aseguran que una herida en uno de sus brazos se infectó durante su permanencia en las celdas de San Sebastián y denuncian una presunta falta de atención médica.

Su padre conversó con Noticias Repretel

Según relató su familia a Noticias Repretel, Hernández se lesionó un brazo y la clavícula cuando intentó escapar por un terreno durante su detención en Quebradilla de Cartago.

Su padre afirma que la herida empeoró con los días y que la condición de su hijo se complicó mientras permanecía en prisión. La familia cuestiona la atención que recibió y considera que no hicieron lo suficiente para ayudarlo.

¿Por qué estaba en prisión preventiva?

Hernández permanecía detenido como sospechoso de disparar contra un vecino de 18 años, de apellido Rivera Ortiz, quien murió tras recibir un impacto de bala.

¿Qué respondió el Ministerio de Justicia?

El Ministerio de Justicia y Paz informó que el lunes 26 de octubre el joven fue trasladado al hospital Calderón Guardia y posteriormente referido al hospital Max Peralta, en Cartago.

Según la institución, más tarde sus compañeros de celda lo encontraron inconsciente y alertaron a los oficiales, quienes coordinaron un nuevo traslado al Calderón Guardia. Una vez en la sala de shock, fue declarado fallecido a las 6:40 p. m.

OIJ investiga las circunstancias de la muerte

El caso está bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Según el reporte periodístico, las autoridades esperan el resultado de la autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Mientras avanza la investigación, los padres insisten en que su hijo necesitaba atención médica y cuestionan el manejo de su situación durante los días que permaneció bajo custodia.