Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una joven madre de 19 años y, el que sería su hijo de dos años, a quienes reportaron como desaparecidos.

Se trata de Arianna Neyerlin Nieves Torres y el pequeño Liam Daniel Meléndez Nieves.

A los dos los vieron por última vez el lunes 16 de noviembre de 2026, en el distrito de San Isidro, cantón de San Ramón, en Alajuela. Ese mismo día se presentó la denuncia por su desaparición.

Si usted tiene información que permita dar con el paradero de la mujer o el menor de dos años, puede comunicarse de manera confidencial con el Centro de Información Confidencial del OIJ, mediante la línea gratuita 800-8000-645.

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