Joven costarricense presentará sus proyectos ante astronautas y astrónomos

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El joven tico Roberto presentará proyectos costarricenses ante astronautas retirados y figuras reconocidas de la astronomía, exponiendo frente a expertos del mundo aeroespacial.
Desde pequeño, este estudiante de 17 años del colegio Carlos Pascua, en San Rafael de Heredia, es un apasionado por la ciencia y la innovación, y forma parte de una asociación sin fines de lucro que explora estos temas.
De esta forma, Costa Rica estará presente en uno de los escenarios más importantes del mundo aeroespacial.