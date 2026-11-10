Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El joven costarricense lleva su poesía hasta un escenario internacional en Nueva York, donde José Pablo Apestegui Arroyo, vecino de Escazú, fue seleccionado para integrar la undécima generación de Nuevas Miradas.

En ese sentido, participó en la octava Feria Internacional del Libro de Nueva York, donde compartió tres poemas de su autoría.

Además, José Pablo es una persona neurodivergente con autismo nivel uno y encontró en la escritura una forma de expresar pensamientos y sentimientos que le resultaba difícil comunicar.