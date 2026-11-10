(FOTOS) Joven choca contra el portón de una casa y queda crítico

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes del choque de un joven que viajaba en motocicleta contra el portón de una vivienda.

Según informó la Benemérita Cruz Roja Costarricense, la víctima tiene 19 años y, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

El accidente ocurrió a eso de las 8:20 de la mañana de este martes 10 de noviembre, en Los Guido de Desamparados, San José.

De momento, no se cuenta con información actualizada sobre el estado de salud del joven.

Por: Camila Rosales Méndez

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