Josimar Alcócer, Carlos Mora y Kenay Myrie llegaron al país para sumarse a La Sele

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Los legionarios Josimar Alcócer, Carlos Mora y Kenay Myrie llegaron este lunes al país por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para sumarse a la Selección Nacional.

Juan Pablo Vargas también arribó este día, en una jornada marcada por la incorporación de los convocados por Bryan Ruiz.

Kenay Myrie, exjugador del Deportivo Saprissa que milita en el Copenhague de Dinamarca, tuvo que esperar casi un año para regresar a la tricolor.

Myrie suma cinco partidos con el equipo nacional y su ausencia se debió en algún momento a una lesión y en otro a un problema de comunicación.

El futbolista relató que desde noviembre del año pasado no era tomado en cuenta en la Selección, fuera por decisión técnica o por molestias musculares.

“Yo me mantuve trabajando y confiando en Dios en que mi momento iba a llegar”, declaró, y agregó que ahora le toca aprovechar los minutos que le den.

Asimismo, calificó a Ecuador y Argentina como rivales de primer nivel.

Además, destacó sobre el rendimiento de los ecuatorianos y señaló que han tenido una evolución importante en los últimos años, mientras que de Argentina dijo que sigue siendo una gran selección.

El equipo retomará los entrenamientos con plantel completo, a la espera de Manfred Ugalde, quien llegará este lunes a las 10 de la noche.

El entrenamiento será este martes a las 9 de la mañana, y a las 11:30 se realizará la conferencia de prensa con Bryan Ruiz.