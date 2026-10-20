Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Jonathan Moya enfrentará a Alajuelense en la semifinal de la Copa Centroamericana, serie internacional en la que el delantero del Motagua se medirá por primera vez al equipo de sus amores.

El futbolista advirtió a sus compañeros del Motagua sobre la llegada de Óscar Ramírez al banquillo rojinegro, al señalar que la presencia del Machillo puede generar más seguridad y confianza en los jugadores.

Asimismo, Moya indicó que guardaría su festejo sin la anotada de la Liga por un tema de respeto.

Jonathan Moya admite que “yo no oculto mi admiración, mi amor por el equipo Alajuelense pero mi presente y mi actualidad es el Motagua”.