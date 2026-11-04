Joaquín Hernández vive con Cartaginés su mejor temporada goleadora

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El delantero Joaquín Alonso Hernández vive con el Cartaginés su mejor temporada goleadora al sumar siete anotaciones en el Campeonato Nacional, lo que lo convierte en el máximo artillero del torneo.

En 18 partidos, el atacante estadounidense mexicano acumula 11 goles y una asistencia sumando el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana, superando su mejor registro previo, cuando anotó ocho goles en 19 encuentros con Guanacasteca.

Hernández atribuye el éxito al trabajo de todos sus compañeros y a la labor del cuerpo técnico en las jugadas de táctica fija, asegurando que él es simplemente quien las termina, mientras lidera en solitario la tabla de goleo seguido por Ronaldo Cisneros, Kenjiel Mitchell y Joel Campbell, todos con seis tantos.