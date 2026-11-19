Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Joaquín Alonso Hernández está a punto de conseguir su primer título de goleo en su carrera. El delantero del Cartaginés lidera la tabla de artilleros con nueve tantos en 12 partidos.

El torneo se reinicia este fin de semana y el atacante sigue siendo el mejor de todos.

Hernández vive su mejor momento desde que llegó al fútbol nacional, superando su paso por Guanacasteca, Liberia y El Herediano.

El artillero atribuyó el rendimiento al trabajo del grupo y al apoyo del cuerpo técnico.

“Es trabajo de todos, de todos los compañeros. Sin ellos pues no podría hacerlo yo solo”, declaró el delantero.

Además, detalló que trabaja las jugadas de táctica fija con el profesor Amarini y con el profesor Freddy.

Según explicó, esas sesiones se ejecutan con seriedad y el resultado es fruto del trabajo y de la confianza del grupo.

Hernández suma nueve tantos en las 12 jornadas en las que tuvo participación.