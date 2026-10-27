Jay-Z será el próximo protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

El rapero estadounidense Jay-Z será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2027, anuncio que ha generado críticas porque su empresa Roc Nation produce el espectáculo desde 2019.

El artista afirmó que llegar a ser el protagonista del show ha sido un gran viaje y el resultado de 30 años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo, según se detalló en el espacio de entretenimiento.

La presentación se suma a las de Bad Bunny, Shakira, Rihanna y Michael Jackson, que han sido populares en todo el mundo como protagonistas del medio tiempo del Super Bowl.