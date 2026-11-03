Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Los jardines llenos de Navidad con las últimas tendencias en inflables le dan un aire llamativo a los espacios exteriores durante la temporada.

Helen Salazar explica cómo elegir estas piezas según el tamaño del jardín o la terraza, cómo combinarlas con luces y otros elementos navideños, y qué tomar en cuenta para instalarlas de manera segura en exteriores.

Además, la especialista detalla la variedad de inflables y decoración navideña disponible en tiendas y en línea, y dónde encontrar la oferta de la temporada en el país.