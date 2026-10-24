Jardín en Cartago reúne más de mil orquídeas y permite aprender sobre su cuido

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

Un jardín ubicado en la zona de Paraíso de Cartago sorprende por la belleza de sus orquídeas, una colección que reúne más de mil ejemplares de estas flores.

En este espacio, las personas interesadas pueden comprar orquídeas o bien aprender a cuidarlas, gracias a la variedad de especies que se cultivan en el lugar.

Así, el jardín cartaginés se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan admirar estas flores y conocer cómo mantenerlas en óptimas condiciones.